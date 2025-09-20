В Якутске из-за снегопада отменили межрайонные автобусные рейсы на 21 сентября

При улучшении погодных условий межмуниципальные рейсы будут возобновлены

ЯКУТСК, 20 сентября. /ТАСС/. Автобусные рейсы до Хангаласского, Горного, Намского и Чурапчинского районов отменили в Якутске на утро 21 сентября в связи со снегопадом, сообщили в региональном Минтрансе.

"В связи с ухудшением погодных условий, связанных со снегопадом сегодня, 20 сентября, а также утренние рейсы на 21 сентября МУП "ЯПАК" (муниципальное унитарное предприятие "Якутская пассажирская автотранспортная компания" - прим. ТАСС) отменило рейсы по межрайонным перевозкам до Хангаласского, Горного, Намского и Чурапчинского районов по межмуниципальным маршрутам №201, 202, 203 и 206", - говорится в сообщении.

При улучшении погодных условий межмуниципальные рейсы по маршрутам будут возобновлены. Рейсы отменяются перевозчиком в целях безопасности пассажиров, добавили в министерстве.

В Якутске выпал первый снег. Сильный снегопад начался днем 20 сентября.