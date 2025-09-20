Первый замминистра просвещения Александр Бугаев отметил, что каждый педагогический вуз России взаимодействует с той или иной африканской страной, открывая там центр изучения русского языка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Санкциями не получится запретить общение молодых людей из разных стран. Таким мнением поделился первый замминистра просвещения России Александр Бугаев на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде.

"У нас есть обмены, каждый наш педагогический университет взаимодействует с той или иной африканской страной, открывая там центр изучения русского языка. Это очень важно, потому что только таким образом мы и можем обогащать друг друга. <...> Никакими санкциями невозможно запретить общаться молодым людям, детям друг с другом, и, конечно, специалистам в области образования. Любые санкционные барьеры и стены просто рушатся от этого, и это здорово", - сказал Бугаев.

Он напомнил, что российские школы работают в Таджикистане, строятся - в Киргизии. "У нас существует такая программа <...>, когда наши преподаватели за счет Российской Федерации приезжают и работают в школах наших дружеских стран и партнеров", - добавил он.

Площадка слета Всемирного фестиваля молодежи начала работу на Нижегородской ярмарке 17 сентября. Площадь всех зон активности составляет около 10 тыс. кв. метров. В нескольких павильонах ярмарки располагаются лекционные залы, площадка для игры в баскетбол, партнерские стенды и многое другое. В слете принимают участие 2 тыс. человек из РФ и 120 других стран.