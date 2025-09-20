Днем 21 сентября высота волн будет достигать 0,8 - 1,2 м

КРАСНОДАР, 20 сентября. /ТАСС/. Шторм с высотой волн до 1,8 м прогнозируют в Сочи и Сириусе до утра 21 сентября. Об этом сообщили журналистам в администрации Сочи.

"С вечера 20 сентября и до утра 21 сентября 2025 года на территории Сочи и ФТ Сириус ожидается усиление волнения моря. Шторм может достигать 4 баллов с высотой волны от 1,3 до 1,8 метра, зыбь от юго-запада. Пляжи будут функционировать по фактической погоде. Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что днем 21 сентября высота волн в море будет достигать 0,8 - 1,2 м. Также в Сочи и Сириусе прогнозируют ветер с порывами до 15-18 м/с. Все службы переведены в усиленный режим работы.