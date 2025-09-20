В нем принимают участие 89 победителей регионального отбора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Заключительный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России" открылся в Санкт-Петербурге. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и заместитель министра просвещения РФ Ирина Шварцман.

"Здесь собрались лучшие учителя страны. Каждый из вас - пример преданности своему делу, образец профессионального мастерства и творческого подхода. В течение следующей недели вы сможете пообщаться друг с другом, поделиться опытом, обменяться идеями и найти вдохновение для новых педагогических подходов и проектов. Все это пригодится каждому из вас. Педагогическое мастерство - искусство, не имеющее границ. Каждый новый день приносит вам новые вызовы и задачи, сталкивает вас с трудностями и испытаниями, но искренняя любовь к детям помогает преодолевать все преграды", - сказал Беглов, обращаясь к участникам конкурса.

Конкурс "Учитель года России" проходит в 36-й раз. В заключительном этапе принимают участие 89 победителей регионального отбора - по одному представителю от каждого субъекта Российской Федерации.

В первом туре участники пройдут испытания "Урок" и "Педагогическое интервью". По итогам тура на торжественной церемонии 27 сентября назовут 20 лауреатов, которые поедут в Московскую область для участия во втором туре, где будут определены шесть призеров и победитель.

Победителя конкурса назовут 3 октября во время праздничного концерта в Кремле, посвященного Дню учителя. В прошлом году главный приз конкурса получил учитель физики Академической гимназии №56 им. М. Б. Пильдес Леонид Дедюха. Сегодня он выполнил полуденный выстрел сигнального орудия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь педагогов.

Губернатор Петербурга объявил, что в честь лучших учителей страны Дворцовый мост окрасится в цвета российского триколора. Праздничную подсветку гости и жители Санкт-Петербурга смогут увидеть с 19:30 мск 20 сентября до 06:10 мск 21 сентября. Беглов отметил, что это будет знаком признания и восхищения трудом педагогов. По его словам, это "не просто зрелищное световое оформление, но дань уважения тем, кто посвящает себя самому благородному делу - воспитанию будущих поколений".