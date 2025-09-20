Перед открытием также состоялась церемония гашения художественного маркированного конверта, посвященного Первой Всемирной Общественной Ассамблее "Новый мир осознанного единства"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия Первой Всемирной общественной ассамблеи "Новый мир осознанного единства" состоялась в Центре международной торговли в Москве. Форум пройдет с 20 по 21 сентября, передает корреспондент ТАСС.

С приветствием к участникам и организаторам форума обратились министр иностранных дел России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Россотрудничества Евгений Примаков, государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев, высокий представитель генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос, а также российский космонавт Иван Вагнер.

Также в рамках торжественного открытия форума генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов предложил всем зарегистрированным гостям мероприятия стать полноправными участниками организации, если у них будет такое стремление.

Важное послание для будущих поколений

Перед открытием форума также прошла церемония гашения художественного маркированного конверта, посвященного Первой Всемирной Общественной Ассамблее "Новый мир осознанного единства".

В ней приняли участие генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов, заместитель генерального секретаря ШОС Пяо Янфань и заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, которым по окончании церемонии вручили памятную раму с представленным художественным конвертом.

"Конверт отражает историю нашей страны, ее достижения и успехи, культуру и традиции, природу, семейные ценности, а также выполняет важную почетную миссию патриотического воспитания и сохранения исторической памяти для будущих поколений", - подчеркнули организаторы. - На конверте изображена символика и фирменный стиль Ассамблеи народов мира".

Для гашения был изготовлен специальный сувенирный штемпель, на котором указана дата открытия Первой Всемирной общественной ассамблеи - 20 сентября 2025 года. Тираж художественного маркированного конверта составляет 500 тыс. экземпляров. Как указали организаторы, конверт "уже поступил в почтовое обращение, и граждане России получили возможность приобрести его в отделениях почтовых связей и салонах коллекционеров".

Увековечивание истории

Бельянинов обратил внимание, что сегодняшняя церемония - это "не совсем простое гашение конверта, это продолжение деятельности Ассамблеи". "А у нас в Ассамблее есть письма счастья. Это открытки, на нижней стороне которых рисунки детей мира, а раньше это были дети Евразии. И люди, пишут на этих открытках ручками, а не только в гаджетах, - заметил он. - И вот появились такие конверты, письма счастья".

Генеральный секретарь Ассамблеи народов мира также призвал не забывать о том, что "не всегда человеческие чувства и отношения можно выразить в технике и в технологиях". "Не забывайте, что есть живые люди, которые хотят живого общения. У всех вас теперь есть такая возможность сделать счастливыми свои письма", - добавил он.

В свою очередь Янфань указала, что посредством площадки Всемирной общественной ассамблеи страны мирового большинства "возвышают свой голос" и твердо заявляют о стабильности и устройстве многополярного мира. " Мы говорим о том, что мы хотим взаимоуважения, взаимопонимания, верховенства закона, мы хотим уважения к суверенитету, - конкретизировала она. - Так что мы убеждены, что наше дело будем иметь бесконечное продолжение".

По словам Косачева, все участники Первой Всемирной общественной ассамблеи "пишут историю, которая должна быть увековечена". "Самое главное - это впускать в свою душу и сознание понимание того, насколько важна народная дипломатия и на сколько востребована народная дипломатия в наше время. Мы - мировое большинство",- констатировал он.

О Первой Всемирной общественной ассамблее

Как ранее сообщили ТАСС организаторы, форум приурочен к Международному дню мира и объединит свыше 4 тыс. участников из более чем 150 стран. Программа мероприятия включает 7 панельных дискуссий и более 40 тематических площадок: медиафорум, молодежный форум "Поколение единства", бизнес-форум о социальной ответственности, конгресс Всемирной организации писателей и другие. Среди почетных гостей - заместитель генсека ШОС Пяо Янфань, замгенсека СНГ Ильхом Нематов, государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев, зампред Совета Федерации Константин Косачев, представители Святого Престола, мэры иностранных городов и предприниматели из Африки, Азии и Латинской Америки. Ассамблею будут освещать более 200 журналистов из разных регионов мира. Организатором выступает Международный союз НПО "Ассамблея Народов Мира". ТАСС - генеральный информационный партнер.