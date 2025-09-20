Машина разработана Варгашинским заводом противопожарного и специального оборудования при научно-методическом сопровождении Академией ГПС МЧС России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Главе МЧС РФ Александру Куренкову показали пожарную автоцистерну с пультом управления частью систем, сообщает пресс-служба ведомства.

"Главе МЧС России Александру Куренкову продемонстрировали новый образец пожарного автомобиля. Впервые была реализована технология дистанционного управления двигателем автомобиля, насосной установкой, водопенными коммуникациями и лафетным стволом, которая позволяет с единого переносного пульта регулировать подачу огнетушащих веществ без нахождения водителя около автомобиля", - сказали в МЧС. В обычных пожарных автоцистернах за подачу воды отвечает водитель.

Автомобиль разработан Варгашинским заводом противопожарного и специального оборудования при научно-методическом сопровождении Академией ГПС МЧС России. Он спроектирован для использования в городской застройке и в условиях плотного трафика. В ведомстве не уточнили, будет ли новый автомобиль производиться в массовом порядке и когда поступит на вооружение пожарных.