СТАВРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. В День города и края из Ставрополя отправили 10,5 тонн гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. В сборе участвовали сотни жителей города, сообщается в Telegram-канале администрации города.

"Более 10 тонн гуманитарной помощи отправил Ставрополь в зону спецоперации в свой день рождения. Это стало кульминацией праздничных мероприятий к 248-й годовщине Ставрополя. В подготовке груза участвовали сотни жителей Ставрополя, которые плели маскировочные сети, упаковывали армейские души, разливали блиндажные свечи, подготовили походные валики и обувные сушки и стельки. Многие принесли для передачи свои посылки", - говорится в сообщении.

В День Ставрополья по всему краю проходят торжественные и патриотические мероприятия, концерты, флешмобы. В Ставрополе открылась праздничная ярмарка.

"В этом году у нас рекорд по количеству производителей-участников - 55 ставропольских брендов представляют собственную продукцию. Держим планку и ставим цель расти каждый год", - отметил в Telegram-канале министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

20 сентября в Ставрополе также проходит всероссийский фестиваль духовых оркестров "Фанфары Победы России". На центральной площади города выступил сводный оркестр и хор из более 400 участников, также духовая музыка звучит и на других площадках города. Помимо музыкальных коллективов из Ставрополья, участниками фестиваля стали оркестры из Чечни, Кабардино-Балкарии и других регионов.

Празднование Дня Ставропольского края и Дня Ставрополя проходит во время проведения в городе всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" профессиональных образовательных организаций. Вечером в субботу в центре города пройдет гала-концерт и церемония объявления победителей фестиваля.