По информации агентства IHA, лесные пожары взяли под контроль

АНКАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Генконсульство России в Анталье не получало обращений со стороны россиян в связи с лесными пожарами в нескольких районах этого курортного региона.

"Новых обращений в генконсульство не поступало. Генконсульство находится в контакте с соответствующими турецкими оперативными службами и продолжает отслеживать ситуацию", - сообщили ТАСС в диппредставительстве.

По информации агентства IHA, лесные пожары, вспыхнувшие в районах Алиэфенди, Каргыджак и Испатлы в уезде Аланья в провинции Анталья, взяты под контроль. Огонь повредил 400 га сельскохозяйственных и лесных угодий, две строящиеся виллы, одно садовое строение и одно транспортное средство. В еще двух районах продолжается тушение.

В Аланье накануне около 150 домов были эвакуированы из-за угрозы распространения огня. Сейчас, как сообщает агентство, граждане начали возвращаться в свои дома.

В самой Анталье вечером в пятницу вспыхнул лесной пожар недалеко от аэропорта. Огонь охватил территории в микрорайоне Кунду района Аксу. Там расположены два лесных массива и несколько фешенебельных отелей. Как ранее сообщило генконсульство, ночью были эвакуированы нескольких отелей, в числе эвакуированных были и российские граждане. Они были временно размещены в близлежащих гостиницах за пределами зоны задымления и пожара. С продвижением мер по тушению огня туристы постепенно возвращаются в свои отели.