В Приозерске открыли памятник Сергею Бодрову

Там снимали кадры фильма "Брат"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Памятник актеру и режиссеру Сергею Бодрову открыли в городе Приозерске Ленинградской области, где снимали кадры фильма "Брат". Об этом сообщается на официальной странице "ВКонтакте" киноконцертного зала Приозерска.

"Скульптура, посвященная талантливому Сергею Бодрову, официально открыта", - отмечается в сообщении. Там же размещена видеозапись церемонии открытия памятника, приуроченной к годовщине гибели Бодрова.

На кадрах видно, что скульптура размещена перед киноконцертным залом. Она изображает Сергея Бодрова в полный рост с кинокамерой в руке. Рядом размещены информационные стенды с рассказом о Бодрове и его киноработах.

По сценарию фильма "Брат" (1997 год), главный герой Данила Багров, которого сыграл Сергей Бодров, был родом из Приозерска. Фильм "Брат" принес Бодрову широкую известность. Сергей Бодров погиб 20 сентября 2002 года в результате схода ледника в Кармадонском ущелье, куда он со съемочной группой приехал на съемки фильма "Связной".