Глава МВД РФ отметил, что на площадке ШОС создано два профильных правоохранительных центра

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев выступил за консолидацию усилий стран БРИКС в борьбе с киберпреступностью, нелегальной миграцией и наркоторговлей. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

"Видим большой потенциал на площадке БРИКС. Работают две рабочие группы, они себя хорошо зарекомендовали. Одна рабочая группа по противодействию незаконному обороту наркотиков и вторая группа - по антитеррору. Ну и другие направления - это противодействие незаконному обороту наркотиков, противодействие нелегальной миграции и противодействие киберпреступности", - сказал он по итогам конференции Глобального форума по сотрудничеству в области общественной безопасности, прошедшей в КНР.

Министр отметил, что на площадке ШОС создано два профильных правоохранительных центра. Один из них, в Ташкенте, для противодействия вызовам и угрозам безопасности странам-членам организации.

Отдельно глава МВД РФ осудил политику западных стран по потворству криминальным синдикатам и призвал к консолидации международных правоохранительных усилий.