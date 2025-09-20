Торжественное открытие стало частью фестиваля "Любой из нас хоть чуточку Есенин"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Скульптура Сергея Есенина работы Анатолия Бичукова обрела новое место в столичном парке искусств "Музеон" в год 130-летия со дня рождения поэта. Торжественное открытие стало частью фестиваля "Любой из нас хоть чуточку Есенин", передает корреспондент ТАСС.

"Мы в начале года совместно с "Московским государственным музеем С. А. Ессенина" решили провести глобальный Московский фестиваль "Любой из нас хоть чуточку Есенин". Мы заговорили о поэте, о его памяти в Москве, <…> и решили перенести памятник в парк "Музеон". Мы очень рады открыть этот памятник в год 130-летия Сергея Есенина", - рассказал директор Рязанского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Олег Робинов.

По словам народного артиста РФ Сергея Безрукова, память и любовь к поэту - "это то, что мы должны сохранить". "Работы скульптора Анатолия Бичукова, его воплощения Сергея Есенина в мраморе или в бронзе представляет особый интерес, поскольку его Есенин - это настоящий поэт, это романтика, это практически живой человек. Я очень люблю его памятник на Тверском бульваре, и, конечно, этот памятник в "Музеоне" заслуживает особого внимания", - отметил Безруков.

Фестиваль, который продлится до 30 сентября, включает более 30 мероприятий на 15 площадках Москвы - выставки, спектакли, музыкальные программы, лекции и мастер-классы.

В рамках фестиваля также стартовал читательский марафон "Читаем Есенина" с участием актеров, общественных деятелей, дипломатов и представителей науки, культуры и медиа.

Среди партнеров фестиваля ВДНХ и Центральный парк культуры и отдыха имени А. М. Горького.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.