В ярославском Доме актера, который носит имя режиссера, начала работу фотовыставка, посвященная его творчеству и деятельности по поддержке спецоперации и жителей новых территорий

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Мемориальную доску установили в Ярославской области в годовщину гибели в ДТП актера и режиссера Сергея Пускепалиса, который в последние годы своей жизни руководил Волковским театром. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Сегодня - день памяти талантливого актера, режиссера, художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса. Три года назад его жизнь унесла автокатастрофа. Сергей со своим водителем Александром Синицыным перегоняли в Донецк автомобиль для нужд СВО, но их путь трагически оборвался на 201-м километре трассы М-8 в Ростовском округе. В июне этого года открыли там памятную стелу-часовню, сегодня рядом с ней установлена мемориальная доска, в память о погибших отслужили панихиду", - написал он.

Глава региона отметил, что в ярославском Доме актера, который носит имя Пускепалиса, начала работу фотовыставка, посвященная его творчеству и деятельности по поддержке спецоперации и жителей новых территорий. Также состоялась памятная творческая встреча, организованная актерами Волковского театра.

Также 30 сентября на сцене первого русского в третий раз будет вручена премия "Поступок" имени Пускепалиса. Она призвана отметить тех, чьи труд и творчество способствуют укреплению нашей страны и единению ее жителей.

Пускепалис погиб 20 сентября 2022 года на 57-м году жизни в ДТП в Ростовском районе Ярославской области.