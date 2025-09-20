Мероприятие вошло в число значимых культурных и общественных событий, отметил президент России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям проводимого в рамках Большого международного фестиваля Чайковского "Чайковский. Перезагрузка" III Петровского оперного бала, отметив значимость события.

"Приветствую вас на "Петровском балу", который собрал в Санкт-Петербурге многочисленных гостей и артистов из разных регионов нашей страны и зарубежья. Этот масштабный творческий проект прочно вошел в число значимых культурных и общественных событий", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент России подчеркнул, что III Петровский оперный бал служит развитию музыкального и хореографического искусства и знакомит с яркими страницами отечественной истории. Глава государства также отметил, что "Петровский бал" вносит вклад в сбережение наследия российской оперной и балетной школы.

Путин выразил уверенность в успехе события и его способствовании развитию конструктивного межкультурного диалога и укреплении контактов. Президент пожелал участникам, организаторам и гостям всего наилучшего, отметив что "Петровский бал" запомнится торжественной атмосферой и насыщенной программой.

Международный фестиваль "Чайковский. Перезагрузка" стартовал в Петербурге 10 сентября и продлится по 15 ноября, в этом году он посвящен 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. Форум проводится с 2017 года по инициативе Центра музыкальной культуры "Чайковский". В рамках фестиваля Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Антона Лубченко проведет ряд концертов в интерьерах петербургских музеев, театров и концертных залов.