Мемориал "Курган Славы" под Минском намерен перенимать опыт у парка "Патриот"

В комплексе прошла реконструкция, отметил директор белорусского Государственного мемориала "Хатынь" Дмитрий Вильтовский

ХАТЫНЬ /Минская область/, 20 сентября. /ТАСС/. Коллектив белорусского мемориального комплекса "Курган Славы" под Минском рассчитывает перенимать опыт реализации различных проектов у Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" в Кубинке. Об этом рассказал журналистам директор белорусского Государственного мемориального комплекса "Хатынь", филиалом которого является "Курган Славы", Дмитрий Вильтовский.

"У вас есть парк "Патриот". Мы планируем пообщаться. У них большая территория, много интересных проектов - и развлекательных, и исторических. У нас есть "Курган Славы". У нас там тематика похожая, и мы хотим немножко дополнить. Сейчас у нас там прошла реконструкция. <...> Мы стараемся перенять какие-то новинки друг у друга", - сказал Вильтовский журналистам из стран СНГ - участникам международного медиатура "Дорогами Победы".

О комплексе

Мемориальный комплекс "Курган Славы" расположен в Минской области на 21-м км трассы в национальный аэропорт "Минск". В 1944 году в ходе наступательной операции советских войск "Багратион", результатом которой стало освобождение Белоруссии от фашистских захватчиков, на этом месте попала в окружение - так называемый минский котел - группировка гитлеровской армии. Сражения под Минском стали одним из определяющих моментов для освобождения Белоруссии.

В 1969 году был открыт мемориал. Его общая высота - 70,6 м. - на 35-ом холме установлена композиция из четырех штыков, которые символизируют 1-й, 2-й и 3-й Белорусские и 1-й Прибалтийский фронт, участвовавшие в операции "Банратион". В основании - барельефы, изображающие советских солдат и партизан. От подножия холма вверх ведут две лестницы по 241 ступени каждая.

В 2004 году на территории мемориала был заложен Парк Победы и создан музей военной техники под открытым небом. Здесь проводятся патриотические мероприятия.

О медиатуре

2025 год, когда отмечается 80-летие победы в Великой Отечественной войне, объявлен в СНГ Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Для сохранения в информационном пространстве Содружества памяти о подвиге советского народа ТАСС выступил с инициативой проведения медиатура журналистов информагентств стран СНГ "Дорогами Победы".

Программа началась в Москве, где участники познакомились с мультимедийными проектами Музея Победы на Поклонной горе. Медиатур проходит по знаковым местам, названия которых в годы Великой Отечественной войны стали символами стойкости советского народа и боевой славы его оружия: Бресту, где защитники осажденной крепости умирали, но не сдавались; увидевшему ужасы гетто и ставшему оплотом партизан Минску; мемориальному комплексу "Хатынь", который навсегда запечатлел память о преступлениях фашистских захватчиков на советской земле; Санкт-Петербургу, бережно хранящему память о стойкости ленинградцев. Завершится медиатур в Волгограде, где в Сталинградской битве задохнулась в кольце миллионная армия фашистов.

Международный медиатур организован ТАСС при содействии МИД Белоруссии и информагентства БелТА.