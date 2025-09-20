Ему было 72 года

СУХУМ, 20 сентября. /ТАСС/. Абхазский историк, писатель, общественный и политический деятель Станислав Лакоба погиб в возрасте 72 лет. Об этом сообщил журналистам директор Абхазского института гуманитарных исследований (АбИГИ) Арда Ашуба.

По предварительной информации, историку стало плохо за рулем, и они с женой попали в ДТП. Оба были доставлены в больницу, но Лакоба умер, так и не прийдя в сознание.

"В возрасте 72 лет трагически оборвалась жизнь известного абхазского историка-кавказоведа, литератора, общественного и политического деятеля, кандидата исторических наук, профессора Абхазского государственного университета, главного научного сотрудника отдела истории АбИГИ, лауреата Государственной премии им. Д. И. Гулиа, заслуженного деятеля науки Республики Абхазия Станислава Лакобы. Лакоба был соавтором учебника по истории Абхазии. Для нас это большая боль, ученых такого уровня сложно найти не только в Абхазии, но и за ее пределами. Это большая потеря не только для абхазской науки, но и всех жителей республики", - сказал Ашуба.

Как сообщили ТАСС в Управлении ГАИ МВД Абхазии, инцидент произошел в 17:40 мск на 49-м км республиканской трассы Псоу - Ингур у села Бармыш Гудаутского района. "Станиславу Лакобе резко стало плохо с сердцем, и он, выехав на встречную полосу, врезался в столб. Умер от сердечного приступа. Жена после оказания первой медицинской помощи отпущена домой", - рассказал сотрудник ГАИ.

В связи с гибелью Лакобы президент Абхазии Бадра Гунба отменил запланированный визит в Москву, где 21 сентября должен был принять участие в пятом юбилейном фестивале "Апсны". "Глава государства принял решение из Цхинвала, где находился на праздновании Дня Республики Южная Осетия, вернуться в Абхазию", - сообщила пресс-служба президента.