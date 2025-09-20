Как сообщили глава региона Ирина Гехт, в зоне СВО работают ребята, которые получили нужные навыки благодаря в том числе Федерации гонок дронов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Кубок губернатора Ненецкого автономного округа по гонкам дронов впервые прошел в Нарьян-Маре, сообщила в своем Telegram-канале глава региона Ирина Гехт.

"Сегодня в Нарьян-Маре прошел Кубок губернатора НАО по гонкам дронов <...>. Будем развивать этот вид спорта, ведь умение работать с беспилотными транспортными системами сегодня ценится высоко. От этого во многом зависит тактическая обороноспособность России. В зоне специальной военной операции уже работают ребята, которые получили нужные навыки благодаря в том числе Федерации гонок дронов России", - написала она.

В рамках физкультурно-спортивного фестиваля участники соревновались в умении управлять беспилотниками в личном и командном зачетах. Мероприятие было организовано Федерацией гонок дронов НАО при поддержке Федерации гонок дронов России.

"День, когда дрон прилетит в отдаленный северный поселок и доставит продукты, лекарства или почту, придет раньше, чем мы думаем. И мы к этому готовы", - добавила Гехт.