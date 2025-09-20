Как сообщил директор Театра Вахтангова заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок, режиссер утонул в Черном море - тогда он отдыхал в Болгарии с семьей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Похороны театрального режиссера Юрия Бутусова пройдут 21 сентября на Кунцевском кладбище в Москве. Урну с прахом мастера захоронят спустя более чем 40 дней после его смерти.

Бутусов умер 9 августа в возрасте 63 лет. Новость о его уходе появилась днем позже. Как сообщил ТАСС директор Театра Вахтангова заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок, режиссер утонул в Черном море - тогда он отдыхал в Болгарии с семьей. Тело Бутусова кремировали.

В России с мастером простились 23 августа в Театре имени А. С. Пушкина: тогда у здания театра, под афишей спектакля "Барабаны в ночи", поставленного Бутусовым по одноименной пьесе Бертольта Брехта в 2016 году, появился стихийный мемориал. Почтить память режиссера пришли сотни людей, церемония длилась свыше трех часов.

Портрет Бутусова выносили из театра под аплодисменты, не смолкавшие более 30 минут. Сегодня, спустя 43 дня с момента смерти режиссера, у нескольких московских театров, с которыми сотрудничал Бутусов, по-прежнему сохраняются стихийные мемориалы: фотографии, свечи и записки от бывших учеников.

О Бутусове

Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. Был главным режиссером (2011-2017 годы) и художественным руководителем (2017-2018 годы) Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета. С 2018 по 2022 год Бутусов занимал пост главного режиссера Государственного академического театра им. Е. Б. Вахтангова. Он также сотрудничал с театром "Сатирикон", МХТ им. А. П. Чехова, РАМТом, Александринским театром и многими другими.