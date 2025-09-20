Это первый двунадесятый праздник в годовом богослужебном кругу

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь 21 сентября отмечает один из 12 главных (двунадесятых) праздников - Рождество Божией Матери, начинающее годовой цикл церковных праздников.

"Рождество Богородицы - первый двунадесятый праздник в годовом богослужебном кругу. При этом рождение Девы Марии является образом начала спасения рода человеческого, вместе с этим событием начинается воплощение Бога на Земле. Впоследствии через утробу Пресвятой Богородицы воплотится Спаситель. Сочетание "начал" в этот день изумительно - начало нашего спасения, первый двунадесятый праздник в церковном году, основание исполнения пророчеств и божественных обетований", - говорится в поздравлении московского Данилова монастыря, которое имеется в распоряжении ТАСС.

В обители отметили особую связь праздников православной церкви с фигурой Богородицы. "Не менее удивительным является то, что последним двунадесятым праздником церковного календаря является Успение Пресвятой Богородицы - ее переход в Царствие Небесное. Такой цикл праздников связывает временные периоды нашей земной жизни в течение года с событиями земной жизни Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Начинаясь с ее Рождества, год оканчивается ее Успением", - отмечается в поздравлении.

Согласно церковному преданию, Дева Мария родилась в небольшом городе Назарете. Весть о том, что у них родится дочь, через которую будет даровано спасение всему миру, Иоакиму и Анне принес архангел Гавриил, повелевший назвать девочку Марией (это имя древнееврейского происхождения означает "любимая", "желанная"). С малых лет Мария воспитывалась в благочестии и чистоте при храме и была удостоена стать матерью Иисуса Христа.

По мнению историков церкви, праздник Рождества Богородицы был установлен, предположительно, в конце V - начале VI вв. в Византии, со временем он стал одним из самых почитаемых праздников христианства. Рождество Девы Марии широко почитается и в России, с этого праздника в 862 году ведется история Русского государства. Именно в этот день и воины Дмитрия Донского одержали историческую победу в Куликовской битве в 1380 году. Православная церковь связывает это с прямым покровительством Божией Матери Руси и ее воинству.