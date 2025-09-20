Он объединит традиционную военную подготовку с современными киберспортивными дисциплинами

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Спортивный фестиваль "Киберзарница-2025", который объединит традиционную военную подготовку с современными киберспортивными дисциплинами, пройдет в воскресенье на Большой спортивной арене в "Лужниках".

"Посетители фестиваля смогут попробовать силы в спортивном ориентировании, тактической медицине, работе с оружием и техникой, а также выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). На сцене "Киберзарницы-2025" пройдут решающие матчи турниров по "Миру танков" и Counter-Strike 2", - сообщается на портале мэра столицы.

Отмечается, что на площадке будут VR-симуляторы, зона лазертага, современные тренажеры и интерактивные зоны для погружения в военно-тактическую среду, кроме того, можно будет научиться управлять беспилотными летательными аппаратами. Также гости смогут посмотреть шоу-матч по Counter-Strike 2 с участием известных стримеров и профессиональных игроков.