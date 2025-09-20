В список войдут военнослужащие, силовики и несколько категорий бюджетников

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Индексация зарплат на 7,6% с 1 октября 2025 года коснется военнослужащих и сотрудников других силовых структур, а также несколько категорий бюджетников. Об этом ТАСС рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева ("Единая Россия").

"Запланированная с 1 октября 2025 года правительством России индексация зарплат на 7,6% направлена на повышение окладов в первую очередь военнослужащих и сотрудников силового блока - сотрудников МВД, Росгвардии, служащих учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, работников органов принудительного исполнения и других", - сказала Цунаева.

Она добавила, что соответствующим образом и пенсионерам силовых ведомств будут повышены пенсии.

"Кроме того, повышение зарплат коснется также и работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, гражданский персонал воинских частей", - перечислила депутат.

Она подчеркнула, что это не спонтанное, а плановое решение. Вместе с тем, как отметила депутат, октябрьская индексация не затронет работников муниципальных и региональных учреждений. "Решение о повышении зарплат этой категории должны принимать местные власти", - объяснила она.