При этом плановые проверки ЖЭУ, не причисленных к высокой группе риска, прекратят, говорится в постановлении кабмина

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Власти РФ ужесточают с 1 марта 2026 года государственный контроль за управляющими компаниями (УК) многоквартирных домов, имеющими грубые нарушения. Соответствующие изменения внесены постановлением кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

При этом плановые проверки управляющих компаний, не причисленных к высокой группе риска, наоборот, прекратят. Управляющие же компании категории высокого риска ждет увеличение частоты проверок с одного раза в три года до одного раза в два года, также возможен будет один обязательный профилактический визит раз в год.

Уточняются критерии для отнесения УК к высокорисковой категории - в нее будут попадать компании, в отношении которых в течение двух последних лет были вынесены три и более вступивших в силу постановления о грубых нарушениях. Кроме того, нарушением лицензионных требований теперь будет считаться не только крупная задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, но и перед региональным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).

Как указано в документе, контроль будет цифровизирован: проверяющие инспекторы получат право проводить проверки и профилактические визиты дистанционно, с использованием видео-конференц-связи. Фиксация нарушений будет осуществляться через обязательное применение мобильного приложения "Инспектор".

Управляющие компании в России разделяются по группам риска (высокий, средний, умеренный, низкий) в зависимости от двух показателей: от опасности самого дома (например, дома с лифтами и газом - самые рискованные) и от репутации компании (были ли у нее недавно нарушения). При наличии "галочки" по обоим этим показателям управляющую компанию причисляют к высокой категории риска.