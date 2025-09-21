Несовершеннолетние - технически грамотные интернет-пользователи, а также они легче поддаются манипулированию, пояснили в ведомстве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мошенники активно вовлекают детей и подростков в преступную деятельность, потому что они уверенные пользователи сети и ими проще манипулировать. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

"Аферистам выгодно взаимодействовать с несовершеннолетними, поскольку они активные и технически грамотные пользователи сети. Задержание несовершеннолетних не наносит существенного вреда преступной схеме, нет прямого контакта с организаторами", - указано в материалах МВД.

Кроме того, там сказано, что несовершеннолетними проще манипулировать. "Дети и подростки легче соглашаются на заманчивые условия от крупных разовых выплат до якобы стабильного заработка, верят в обещания карьерного роста", - отмечается в материалах. Также им присуща романтизация противоправной деятельности.