Врачи центра имени В. И. Кулакова провели для коллег из Никарагуа цикл семинаров

Российские специалисты провели несколько тренингов для акушеров-гинекологов, неонатологов и анестезиологов, сообщили в МИД

ГАВАНА, 21 сентября. /ТАСС/. Цикл практических и теоретических семинаров, проведенных для никарагуанских врачей российскими специалистами из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, успешно завершился 20 сентября в Манагуа. Об этом сообщило посольство России в Никарагуа.

Специалисты из российского центра находились в Манагуа с 15 сентября "с целью обучения никарагуанских врачей", отмечается в сообщении диппредставительства в его Telegram-канале. В церемонии закрытия научно-практического семинара "Меры по снижению материнской и детской смертности" принял участие временный поверенный в делах России в Никарагуа Вячеслав Левчик. Как отметил дипломат, этот семинар "является еще одним свидетельством растущего практического сотрудничества между Россией и Никарагуа во всех сферах, что подчеркивает действительно стратегический характер отношений между нашими странами".

В рамках пребывания в Никарагуа российские специалисты провели ряд тренингов для акушеров-гинекологов, неонатологов и анестезиологов, сообщили в посольстве. В нем подчеркнули также, что сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо отметила, что цикл семинаров стал ценным вкладом в укрепление системы здравоохранения центральноамериканской страны и еще одним примером стратегического партнерства между Россией и Никарагуа. Программа была реализована при поддержке никарагуанского министерства здравоохранения.

Как сообщал ранее местный портал El 19 Digital, Мурильо выразила благодарность России за поддержку в работе, направленной на сокращение детской смертности в стране.