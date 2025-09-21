По словам губернатора региона Владимира Солодова, эксперты должны провести дополнительное обследование тех объектов, где появились новые повреждения, чтобы исключить риск для здоровья и жизни жителей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Детская поликлиника №1 в городе Петропавловске-Камчатском будет укреплена для сейсмоустойчивости. Такое поручение после землетрясения, произошедшего на Камчатке 19 сентября, дал губернатор региона Владимир Солодов, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"Губернатор проверил состояние социальных объектов в Петропавловске-Камчатском после землетрясения 19 сентября. Глава региона поручил провести сейсмоукрепление детской поликлиники №1, а также инструментальное обследование школы №34, старого корпуса школы №40 и детского сада №39", - говорится в сообщении.

По словам Солодова, эксперты должны провести дополнительное обследование тех объектов, где появились новые повреждения, чтобы исключить риск для здоровья и жизни жителей. "В ускоренном режиме также прошу разработать проект демонтажа наиболее пострадавших переходов в центральной части здания детской поликлиники №1 и обустройства новых. Одновременно необходимо принять решение о том, как именно будет проведено сейсмоусиление самого здания. Что касается сферы образования, поставил задачу провести инструментальное обследование ряда объектов", - приводит пресс-служба слова губернатора.

В настоящее время в детской поликлинике №1 уже завершается инструментальное обследование, которое проводит проектная организация "Новый город". Эксперты предложили несколько вариантов по сейсмоукреплению здания, один из которых предполагает установку демпферов для снижения колебаний здания во время землетрясения. До 10 октября будут получены все необходимые рекомендации экспертов НИЦ "Строительство" и определен оптимальный вариант сейсмоукрепления.

Утром 19 сентября у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным ГУ МЧС, составила 7,8. Подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, в отдельных населенных пунктах Елизовского округа - до 6 баллов, Усть-Камчатского округа - до 4 баллов. Как сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, разрушений не зафиксировано. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, в устья реки Налычева зашла волна высотой около 30 см.