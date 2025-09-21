Также на празднике работала кузница, рассказала руководитель Россотрудничества в Монголии Валерия Кильпякова

УЛАН-БАТОР, 21 сентября. /ТАСС/. Ростовая кукла Александра Пушкина и артисты в его образе, а также роботы представили Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Монголии на международном книжном фестивале. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с центральной площади монгольской столицы.

"Русский Дом в Улан-Баторе в этом году сделал акцент на образовательных и культурных возможностях. Открыли праздник кукла Пушкина и артисты в его образе. Их сменили роботы, которые презентовали премьерный проект - Российскую инженерную школу. Кроме интерактивной викторины и мастер-классов мы открыли кузницу, где можно выковать памятную монету с барельефом Пушкина и логотипом РЦНК", - рассказала руководитель Россотрудничества в Монголии Валерия Кильпякова.

Также в павильоне РЦНК прошла презентация программы бесплатного обучения монгольских граждан в российских вузах по квотам правительства РФ. Большой интерес у посетителей фестиваля вызвал открытый урок русского языка. В этом году 38-й книжный праздник проходит под эгидой президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха. За три дня в фестивале приняли участие более 200 издательств и около 250 писателей.