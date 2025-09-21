В рамках нацпроекта "Семья" в 2025 году будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 20 детских школ искусств региона

ЛУГАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Детские школы искусств в прифронтовых регионах Луганской Народной Республики впервые получат комплекты музыкальных инструментов в рамках национального проекта "Семья". Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве культуры.

"Для четырех детских школ искусств, расположенных в прифронтовых территориях, будут поставлены порядка 20 наименований музыкальных инструментов. Важно отметить, что эти школы получают оснащение музыкальными инструментами впервые, что было обусловлено сохранением стабильной обстановки и непосредственной возможности осуществить оснащение по существующей потребности учреждений", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном врио министра Максимом Кучарским.

Отмечается, что в рамках нацпроекта в 2025 году будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 20 детских школ искусств региона. Музыкальные инструменты и комплектующие к ним планируется поставить до 19 ноября.

В ЛНР функционируют 69 детских школ искусств, из них 10 учреждений расположены в прифронтовых территориях.

Относящиеся к Северодонецкой агломерации населенные пункты - Рубежное, Лисичанск, Северодонецк - были освобождены от украинской армии летом 2022 года. В ходе боев там существенно пострадала гражданская инфраструктура, над ее восстановлением сейчас работают специалисты из других субъектов РФ, включая регионы-шефы. Северодонецкая агломерация на данный момент - одна из прифронтовых территорий ЛНР.