В Свияжске музеефицируют традиционную волжскую лодку

АРХАНГЕЛЬСК, 21 сентября. /ТАСС/. Традиционную волжскую деревянную лодку музеефицируют в музее-заповеднике "Остров-град Свияжск" в Татарстане, рассказал ТАСС сотрудник музея Андрей Богданов на научно-практической конференции традиционного деревянного судостроения "Матица-2025" в Архангельске.

"С одной стороны, лодка была популярна на берегах Волги. Я сейчас говорю о регионе: это Татарстан, соседние республики Чувашия и Марий Эл. И лодка была популярна везде. Но, поскольку все проекты были деревянные, они физически исчезли, сгнили. Их практически не осталось по Волге. И уникальность в том, что нам досталась лодка практически в идеальном состоянии, даже не просмоленная, там даже не были уключины установлены, из деревни Собакино. Это от нашего свияжского музея недалеко, несколько десятков километров", - сказал Богданов.

В ходе экспедиции удалось найти традиционную лодку в очень хорошем состоянии. Ее длина 6,4 м, ширина 1,4 м, девять шпангоутов. Лодка хранилась килем вверх, поэтому она почти не соприкасалась с землей, пострадала только одна часть.

"Пострадал привальный брус с одного борта, справа. Потому что она лежала днищем, перевернутым килем вверх. И одним "привальником" касалась земли и сгнила. Так она попала к нам в музей", - пояснил он. Как отметил собеседник агентства, типичных деревянных лодок на Волге практически не осталось, поэтому данная находка очень ценная.

"Их физически не осталось. У нас была последняя небольшая экспедиция в Криуши, это соседняя республика [Чувашия]. Эта территория славилась тем, что там было несколько поселков, в том числе Криуши, где были мастера, которые изготавливали эти лодки. Мастера, к сожалению, уходят, лодка уходит тоже вместе с ними", - отметил Богданов.

В Криушах даже есть так называемая поляна, где "умирали" лодки, их там находится около десяти. В настоящее время на Волге практически не осталось традиционных деревянных лодок и мастеров, которые могли бы их делать. "Во времена СССР люди перешли сначала на дюралюминий, потом на композитные лодки, на пластик. И сейчас не осталось ни мастеров, ни самих лодок", - добавил собеседник агентства.

Музей реки

Деревянная лодка станет одним из экспонатов музея реки, создание которого планируется в музее-заповеднике. Уже утвержден проект и выделена территория в северной части острова, неподалеку от церкви равноапостольных Константина и Елены. Для музея уже собраны другие лодки: композитные и фанерные. В ближайшее время их планируется разместить в эллинге, где они будут храниться.

Музей реки будет представлять из себя целый комплекс. "Там будет дом лодочника, будет дом рыбака. Это все планируется делать из перевезенных изб, с сараями, с дворовыми постройками. И, поскольку это музей реки, он не ограничивается только лодкостроением. Например, у нас уже построена печь уникальная для обжига глины. Уже стоит", - рассказал Богданов.

В музее реки также планируется музей рыб и лекционный зал.