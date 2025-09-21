Завершающий этап прошел на Водной станции флота с участием кораблей "Ослябя", "Адмирал Пантелеев", "Анатолий Шлемов", "Совершенный" и подводной лодки "Магадан"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Тихоокеанский флот (ТОФ) завершил во Владивостоке масштабную патриотическую акцию "Сила в правде" с дальним походом кораблей в пять субъектов Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

"Во Владивостоке ТОФ провел завершающий этап масштабной патриотической акции "Сила в правде - 2025". Грандиозный праздник был организован на Водной станции флота с участием кораблей "Ослябя", "Адмирал Пантелеев", "Анатолий Шлемов", "Совершенный" и подводной лодки "Магадан", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе открытия праздника выступил командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина, который отметил, что проведенная акция по масштабам не имеет аналогов и для флота особо почетно было ее провести в год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне и победы над милитаристской Японией в 1945 году.

"Акция показала, что по нам соскучились, и люди в нас верят и ждут в Магадане, на Чукотке, Курильских островах и Сахалине. Нам есть что защищать, есть кому защищать и чем защищать. Враг будет разбит и победа будет за нами!" - завершил речь командующий ТОФ.

В течение всего дня большой десантный корабль (БДК) "Ослябя" принимал гостей праздника. В танковом трюме были размещены уникальные экспонаты музея ТОФ, знакомили с которыми экскурсоводы. На площадке станции целый день выступали флотские артисты ансамбля песни и пляски, драматического театра, ВИА "Морпехи России" и "Камчатский рубеж", а также оркестр ТОФ. От города и края акцию поддержали творческие коллективы с патриотическими номерами.

На площадках были развернуты современные образцы техники береговых войск, оружие и экипировка, а также можно было ознакомиться с трофейными бронемашинами иностранного производства, захваченными морпехами-тихоокеанцами в ходе отражения нападения ВСУ на Курскую область. Каждый желающий смог прокатиться на ялах и попробовать гречневую армейскую кашу и чай.

Об акции

Отряд кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев", БДК "Ослябя" и корвета "Совершенный" совершил дальний поход по местам боевой славы моряков-тихоокеанцев и населенным пунктам Дальнего Востока на Колыме, Камчатке, Чукотке, Курилах и Сахалине. Корабли вышли из Владивостока 1 августа и прошли около 6 тыс. морских миль. На разных этапах в акции приняло участие восемь кораблей и судов, а также одна подводная лодка.

Главная база кораблей ТОФ стала девятым населенным пунктом после Магадана, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Провидения, Северо-Курильска, Курильска, Южно-Курильска и Корсакова.