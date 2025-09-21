Речь идет о школе №9, располагающейся в шаговой доступности

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Учеников школы №5, которые обучались в обрушившейся школе в Татарске Новосибирской области, переведут в школу №9 в шаговой доступности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Утром 21 сентября обрушилась часть здания СОШ №5 Татарска Новосибирской области. Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело.

"С 22 сентября все 210 обучающихся школы №5 в Татарске будут переведены в школу №9, располагающуюся в шаговой доступности", - сказано в сообщении.

Здание школы №5 было построено в 1937 году. Перед началом учебного года администрацией Татарского муниципального округа школа была принята готовой к приему обучающихся.

По госпрограмме Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" в Татарске строится здание школы на 550 мест.