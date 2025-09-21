К 2050 году температура может подняться еще на 1-3 градуса, рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Зима в Москве и всей средней полосе становится теплее: к 2050 году температура может подняться еще на 1-3 градуса. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

"По нашим расчетам, через 25 лет (к 2050 году) возможный рост температуры в Москве и ЦФО составит от одного до трех градусов. В северных областях возможно увеличение годового количества осадков на 20-40 мм, в южных - возможно уменьшение на 20-40 мм. Зима в Москве и регионах становится теплее", - сказал он.

По его словам, скачки температуры в обратную сторону возможны, "но общий тренд показывает ее неуклонный рост". "Насыщение атмосферы углеродами растет, как и парниковый эффект", - объяснил Терешонок.

Согласно приведенному графику, к 2030 году средняя зимняя температура воздуха в Москве может достигнуть четырех градусов мороза. Для сравнения, в 1970 году она составляла минус 8. В 1890-1930 годах - минус 9-10.