Александр Алеев подал иск к ФТС с просьбой о восстановлении на службе, но суд не успел его рассмотреть до ухода осужденного на СВО

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Бывший глава центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни Александр Алеев, осужденный за взятку в размере $50 тыс., отправился воевать в зону специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщили в Никулинском суде Москвы.

"Рассмотрение иска Алеева к ФТС РФ приостановлено в связи с просьбой истца, участвующего в боевых действиях", - заявили в суде. Там добавили, что Алеев подал иск к ФТС РФ с просьбой о восстановлении на службе, но суд его рассмотреть до ухода осужденного на СВО не успел.

Как сообщалось ранее со ссылкой на материалы дела, с которыми ознакомился ТАСС, Алеев заявил на допросе, что собирал средства на нужды СВО. В документе указано, что "из показаний Алеева следует, что денежные средства он получал от другого лица в долг для личных целей, а также для нужд СВО, последний показания Алеева не подтвердил".

Алеев был арестован 23 марта 2023 года вместе с заместителем начальника центрального таможенного управления Александром Бегловым. Изначально речь шла о взятке в размере 3,8 млн рублей, однако позже сумма была уточнена и составила 2,5 млн рублей, что квалифицируется как преступление в крупном и особо крупном размере (пункты 5 и 6 статьи 290 УК РФ). Беглову, помимо получения взятки, вменяют также посредничество.

В ходе расследования у Алеева изъяли более 40 млн рублей, ценные вещи и документы. При обыске в его доме в Одинцове было обнаружено $91 тыс. и 16 млн рублей. Генпрокуратура считает, что эти средства получены из незаконных источников, так как за время службы в ФТС (2001-2022 годы) Алеев задекларировал доход всего в 18,7 млн рублей. Часть средств он пытался объяснить дарственной от отца, но эта версия не была подтверждена. Кроме того, по данным следствия, Алеев и Беглов получили от бизнесменов две взятки на сумму $50 тыс. за упрощенное таможенное оформление товаров и автомобилей. Эти факты подтвердили свидетели. Алеев был осужден на 10 лет лишения свободы.