В России более 350 земских работников культуры приступили к работе

Кроме того, более 700 человек трудоустроились и оформляют выплаты, сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /ТАСС/. Первые более 350 участников программы "Земский работник культуры" приступили к работе в разных регионах России и получили выплаты, еще более 700 человек трудоустроились и оформляют выплаты. Об этом сообщила журналистам во Владивостоке статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.

"На сегодня по всей стране более 350 работников культуры переехали, начали работать и получили положенные выплаты. Более 700 человек трудоустроились и сейчас оформляют выплаты. Таким образом, к декабрю у нас в стране будет более 1 тыс. земских работников культуры, как и планировалось", - сказала Алексеева после встречи с первыми участниками программы в Приморском крае.

Она напомнила, что программа "Земский работник культуры" реализуется в России первый год и она "уже оправдала себя". "Об этом говорят не только цифры, но и то, с каким настроением люди рассказывали о своей новой жизни - в новом регионе, на новом месте работы, некоторые в новой должности, - отметила Алексеева. - В основном это преподаватели детских школ искусств, у всех из них разные судьбы, разные характеры, многие из них переехали семьями, есть несколько многодетных семей".

29 февраля 2024 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что программу "Земский работник культуры" запустят в России с 2025 года. Позднее глава государства на встрече с работниками культуры выразил надежду, что это поможет привлечь около 10 тыс. специалистов в малые города и села с числом жителей до 50 тыс. человек. Размер единой компенсационной выплаты составляет 1 млн рублей, а на Дальнем Востоке, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях - 2 млн рублей.