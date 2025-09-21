Дорожный, вело- и мотопатруль помогают регулировать движение, оказывают поддержку при поломках машин, в оформлении Европротокола, запускают двигатели, меняют пробитые колеса, оказывают доврачебную помощь

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) помогли водителям Москвы более 25 тыс. раз с начала 2025 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

"Больше 25 тыс. раз службы помощи ЦОДД пришли на выручку водителям с начала года. Дорожный, вело- и мотопатруль помогают регулировать движение на сложных перекрестках, оказывают поддержку при поломках машин, в оформлении Европротокола, запускают двигатели, меняют пробитые колеса, оказывают доврачебную помощь", - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что по городу круглый год курсируют 36 экипажей дорожного патруля. Летом к ним присоединяются еще 17 вело- и 6 мотопатрульных экипажей. С июня они оказали помощь москвичам более 500 раз.

Служба дорожного патруля начала работу в 2017 году, велопатруль появился в 2018, мотопатруль - весной 2024 года.