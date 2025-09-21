Здунов: нужен единый стандарт для регионов при поддержке многодетных семей в РФ

В республике действуют скидки для семей с детьми на посещение спортивных мероприятий, кинотеатров и других учреждений, сообщил губернатор Мордовии

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Единый стандарт необходимо разработать для регионов России в вопросах принятия мер поддержки многодетных семей, в том числе в вопросе отказа от критерия нуждаемости. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья", глава Республики Мордовия Артем Здунов.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Х Всероссийской неделе охраны труда отметил, что только в 46 субъектах РФ меры поддержки многодетным семьям предоставляются без критерия нуждаемости.

"Безусловно, вопрос имеет и материальную основу, на это надо выделять средства. Но если мы руководствуемся основным принципом сохранения, развития семьи, увеличения рождаемости, то без этого не обойтись. Должен быть единый стандарт", - отметил Здунов, отвечая на вопрос ТАСС о том, нужно ли отказаться от критерия нуждаемости при назначении выплат многодетным семьям.

Он привел в пример процесс организации питания детей из многодетных семей в школах. "У родителей многодетной семьи должна быть четкая уверенность, что их ребенок будет накормлен хорошим, качественным и горячим питанием. Независимо от [материальной] ситуации [в семье]. Надо критерий [нуждаемости] убрать, все [дети] из многодетных семей должны питаться бесплатно", - сказал глава Мордовии.

Поддержка семей в Мордовии

С 1 января этого года в республике была введена единовременная денежная выплата в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей. С 1 июля 2025 года в Мордовии женщина моложе 25 лет при рождении первого ребенка по 1 июля 2026 года получает единовременную выплату от республики в размере 100 тыс. рублей. Также с ноября 2025 года для работников бюджетных учреждений, родивших ребенка с 1 ноября текущего года по 1 ноября 2027 года, будет предоставляться жилье в соцнайм с последующим правом выкупа. Для студенческих, молодых, одиноких родителей, семей участников СВО созданы пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных детей.

В Мордовии действуют скидки для семей с детьми на посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, других учреждений. Введен дополнительный выходной - возможность для семьи, к примеру, пройти медобследование или получить необходимые документы. Также в Мордовии значительное внимание уделяется сохранению здоровья детей и подростков, а в школах введены занятия по семьеведению.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году.