Их число составило 2 858

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Участники слета Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в Нижнем Новгороде поставили рекорд по дружеским объятиям на стенде "Россия - страна возможностей" (РСВ). Их число составило 2 858, сообщил гендиректор президентской платформы, ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Во время слета ВФМ стенд президентской платформы стал одним из центров притяжения для гостей и участников из регионов России и разных стран. Символом русского гостеприимства и открытости стала акция "Жаркое русское объятие". Сотни гостей в специальной зоне стенда обменивались дружескими объятиями, а волонтеры вели подсчет количества участвующих в них людей.

"Рекорд в 2 858 объятий - это самый искренний и теплый показатель доверия и открытости, который молодые люди из разных уголков мира подарили России. За этим рекордом - сотни историй дружбы, преодоления языковых барьеров и культурных границ. Стенд президентской платформы "Россия - страна возможностей" стал настоящим домом для диалога, где рождаются не только яркие эмоции, но и новые совместные проекты", - отметил Бетин, его слова приводит пресс-служба РСВ.

Также сообщается, что на стенде участники фестиваля примерили 2 тыс. кокошников, выполнили 13 800 заданий квеста, сделали на память 3 156 моментальных фото, получили в подарок 500 балалаек и 200 неваляшек. Кроме того, 1 150 человек прошли активности проектов "Топблог", "Флагманы образования", "Профразвитие" и "Другое дело", 250 человек приняли участие в мастер-классах.

Гости стенда отправили 4 тыс. почтовых открыток "Из России с любовью" с посланиями для своих родных, друзей, коллег в разные точки мира. Уникальные коллекционные открытки были напечатаны ограниченным тиражом и получить их можно было только на слете.

Организатором слета выступает Росмолодежь, соорганизатор события - правительство Нижегородской области, оператор - дирекция Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".