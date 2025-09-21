В столице 22 сентября температура воздуха составит до плюс 24 - плюс 27 градусов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Рекордное тепло ожидается 22 сентября в Москве, температура воздуха составит до плюс 24 - плюс 27 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Предстоящая неделя, несмотря на то, что в понедельник начинается астрономическая осень, в Москве стартует с солнечной, сухой и по-июльски теплой погоды. Ближайшая ночь будет по-летнему теплой, не ниже плюс 12 - плюс 15 [градусов], а в дневные часы в последний раз в этом году воздух разогреется до плюс 24 - плюс 27 [градусов], что аномально и на 10 градусов выше климатической нормы", - сообщил синоптик в своем телеграм-канале.

Тишковец добавил, что такая температура на 2-3 градуса теплее многолетней нормы июля. Также, по словам синоптика, температура воздуха может повторить или превысить предыдущий рекорд для 22 сентября. Его зафиксировали в 2018 году, тогда в этот день в столице было плюс 26,1 градуса.