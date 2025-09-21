Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" запустила патриотические поездки

В первое путешествие по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск отправились 300 молодых людей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" дала старт проекту патриотических поездок по России. Поездки по городам-героям охватят 1,5 тыс. человек, проект приурочен к 80-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

"На Казанском вокзале в Москве запустился проект патриотических поездок по России "Путешествие по городам-героям" к 80-летию Великой Победы. В первое путешествие по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск отправились 300 молодых людей. Осенью поездки охватят порядка 1,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Участников ждут экскурсии по памятным местам, посещение исторических музеев и мемориальных комплексов, тематические квесты и викторины. Частью каждой поездки станет проведение памятных акций с возложением цветов к памятникам, посвященным героям Великой Отечественной войны.

"Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" запускает новый проект, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - туристические поезда "Путешествие по городам-героям". Мы разработали три авторских маршрута для взрослых и детей, география которых охватывает девять городов-героев и городов воинской славы России. Все поездки <…> включают три компонента: туристический, образовательный и полезный", - отметила генеральный директор АНО "Больше, чем путешествие" Олеся Тетерина.

Участники поездки внесли первые записи в Памятную книгу проекта - поделились своими мыслями и чувствами, связанными с патриотической поездкой по России, а также оставили пожелания участникам будущих заездов. Книга будет передаваться следующим путешественникам, пополняться фотографиями из городов и ключевыми символами посещаемых регионов.

Проект "Путешествие по городам-героям" от программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" направлен на сохранение преемственности поколений, повышение интереса молодых людей к изучению истории России. Проект реализуется программой Росмолодежи "Больше, чем путешествие" при поддержке ОАО "РЖД".