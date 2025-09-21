Дмитрий Иванов отметил, что роды не в условиях стационара создают риск инвалидизации ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Домашние роды создают риск инвалидизации ребенка, так как вне стационара невозможно оказать реанимационную помощь. Об этом сообщил ТАСС ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов.

"Мы знаем в своей клинической практике, к сожалению, когда у абсолютно здоровой женщины, у которой хорошо протекала беременность, рождается ребенок, который нуждается в помощи. Если мы эту помощь не оказываем за считанные минуты, то, к сожалению, или дело совсем плохо заканчивается, или речь идет о возможной инвалидизации таких детей. Поэтому домашние роды неприемлемы", - сказал он.

Специалист подчеркнул, что в домашних условиях реанимационную помощь новорожденному оказать невозможно. Для этого необходим кислород, аппаратура и специалист.