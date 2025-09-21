Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства РНИМУ им. Н. И. Пирогова отметил, что у детей постарше и подростков на первый план выходят психологические факторы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пищевая аллергия, дефицит витамина D и неврологические нарушения могут быть причинами бессонницы у новорожденных и младенцев. Среди детей более старшего возраста большую роль в невозможности заснуть играют психологические факторы, такое мнение высказал ТАСС ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства (ИМД) РНИМУ им. Н. И. Пирогова Заур Хатшуков.

"У новорожденных и младенцев бессонница чаще всего имеет органическую природу - это могут быть колики, вызванные незрелостью ЖКТ, пищевая аллергия (например, на белок коровьего молока), неврологические нарушения или дефицит витамина D. Их главный симптом - плач и явные признаки дискомфорта, ведь по-другому ребенок сообщить о проблеме не может", - рассказал он.

Хатшуков отметил, что у детей постарше и подростков на первый план выходят психологические факторы - эмоциональные переживания, повышенная учебная нагрузка и отсутствие гигиены сна. "Надо помнить о внимании и эмоциональном состоянии, так как прямая связь "внимание - сон" неочевидна. Однако именно дефицит внимания со стороны родителей, особенно вечером, может порождать у ребенка тревожность и чувство незащищенности. Он может сознательно или бессознательно оттягивать момент засыпания, чтобы компенсировать нехватку общения днем", - подчеркнул специалист.

По его словам, для растущего организма хроническое недосыпание - это системный сбой, так как во время глубоких стадий сна происходит выработка гормона роста, укрепляется иммунитет, а мозг обрабатывает и усваивает информацию, полученную за день.