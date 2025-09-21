Событие было организовано Министерством культуры Российской Федерации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Телемост "Поклонимся великим тем годам!" и масштабный фестиваль народного творчества "Вместе мы - Россия!" прошел на территории мемориала "Разорванное кольцо" в Ленинградской области. Событие приурочили ко Дню воинской славы Российской Федерации, сообщила пресс-служба Дома народного творчества Ленинградской области, выступившего организатором фестиваля.

"Реализация таких масштабных проектов является стратегически важной задачей для культурного и духовного развития Ленинградской области. Это не просто памятное мероприятие, а мощный инструмент укрепления гражданской идентичности и живая связь между поколениями. Телемост "Поклонимся великим тем годам!" позволит рассказать об уникальном историческом наследии и культурных традициях нашей области, сделав их доступными для самой широкой аудитории", - привели в пресс-службе слова первого заместителя председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольги Мельниковой.

Телемост "Поклонимся великим тем годам!" проходит одновременно на площадках Волгограда, Керчи, Москвы, Мурманска, Новороссийска, Ленинградской области, Севастополя, Смоленска и Тулы. Трансляция доступна на портале Культура.РФ и других интернет-ресурсах. Событие организовано Министерством культуры Российской Федерации.

В рамках телемоста Ленинградская область и Санкт-Петербург представили широкой публике эпизод у легендарного мемориала "Разорванное кольцо" на берегу Ладожского озера. Он посвящен мужеству защитников и жителей блокадного Ленинграда. В постановке приняли участие творческие коллективы из Кировского района и Сосновоборского городского округа Ленинградской области, а также Санкт-Петербурга.