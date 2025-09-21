Временный снежный покров сформируется на Полярном Урале, северо-востоке европейской части РФ и на западе Югры, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мокрый снег может пройти с 26 по 27 сентября в Поволжье и центральной части России из-за циклона "Бернвард", сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Столкновение влажного воздуха с холодными северными ветрами может привести к тому, что в пятницу в Среднем Поволжье и Волго-Вятском регионе (Татарстан, Чувашия, Мордовия, Ульяновская, Пензенская и Самарская и Кировская области), а в субботу - в Верхнем Поволжье, на севере и востоке Центральной России (Нижегородская, Ивановская, Владимирская, Костромская, Ярославская, Тверская, Рязанская, Московская, Тульская и Вологодская области) к ливням кое-где могут примешиваться заряды мокрого снега" - говорится в сообщении.

Тишковец добавил, что временный снежный покров сформируется на Полярном Урале, северо-востоке европейской части России и на западе Югры. При этом вероятность выпадения снега в Москве составляет примерно 30%, сообщил Тишковец.