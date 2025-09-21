Первый заместитель руководителя администрации президента в Волгограде примет участие в финале Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0"

ВОЛГОГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложили цветы на Мамаевом кургане, почтив память защитников Отечества. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

"Сергей Кириенко находится в Волгограде, где примет участие в финале Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Вместе с губернатором Андреем Бочаровым он возложил цветы на Мамаевом кургане, почтив память защитников Отечества", - говорится в сообщении.

"Зарница 2.0" в 2025 году собрала команды из трех стран ближнего зарубежья: Абхазии, Южной Осетии и Белоруссии. Всего в течение восьми дней за звание победителя боролись 960 человек. Помимо команд старшей возрастной категории (14-17 лет), участие во втором заезде приняли представители Министерства обороны РФ, Федеральной службы безопасности, Росгвардии, центра "Воин" и Юнармии. У этих команд предусмотрены специальный зачет и дополнительная номинация.