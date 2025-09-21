Попрощаться с ним пришли около 200 человек

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Похороны театрального режиссера Юрия Бутусова прошли на Кунцевском кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Урну с прахом мастера захоронили спустя более чем 40 дней после его смерти в секторе 10.06. В этот день попрощаться с режиссером пришли около 200 человек, в том числе артисты нескольких московских театров, а также художественный руководитель театра "Сатирикон" народный артист РФ Константин Райкин и художественный руководитель Театра Моссовета заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли. Желающие проститься с Бутусовым начали собираться на территории Кунцевского кладбища более чем за полчаса до начала похорон.

"Юрий Николаевич поселился в каждом из здесь присутствующих и еще в тысячах и тысячах его фанатов, потому что, может быть, это самое дорогое, прекрасное, волевое, что у нас когда-либо было. Он всегда будет объединять нас. <…> Глубочайшая божественная порядочность, его ранимость, бескожность, которая была в нем, которую он зарождал во всех, кто с ним имел дело. Уход Юры - это непостижимое событие. Его нельзя единовременно взять и принять. То, что мы уже несколько раз с ним прощаемся, свидетельствует: его физическое отсутствие мы можем постичь лишь постепенно", - сказал Райкин.

Собравшиеся почтить память Бутусова не покидали Кунцевское кладбище больше часа. Так, перед похоронам прошла еще одна стихийная церемония прощания с театральным режиссером. Под музыкальное сопровождение близкие, коллеги и ученики мастера подходили к его портрету, установленному над могилой, делились теплыми словами и воспоминаниями, связанными с Бутусовым. "Спасибо за большую любовь. Я уверена, что сейчас Юра ее чувствует", - обратилась к собравшимся на Кунцевском кладбище вдова режиссера Мария.

Бутусов умер 9 августа в возрасте 63 лет. Новость о его смерти появилась днем позже. Как сообщил ТАСС директор Театра Вахтангова заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок, режиссер утонул в Черном море - тогда он отдыхал в Болгарии с семьей. Тело Бутусова кремировали.

Первый раз с мастером простились 23 августа в Театре им. А. С. Пушкина. Тогда у здания театра, под афишей спектакля "Барабаны в ночи", поставленного Бутусовым по одноименной пьесе Бертольта Брехта в 2016 году, появился стихийный мемориал. Почтить память режиссера пришли сотни людей, церемония длилась свыше трех часов.

Портрет Бутусова выносили из театра под аплодисменты, не смолкавшие более 30 минут. Спустя 43 дня с момента смерти режиссера, в Москве у театров, с которыми сотрудничал Бутусов, по-прежнему сохраняются стихийные мемориалы: фотографии, свечи и записки от бывших учеников.

О Бутусове

Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. Был главным режиссером (2011-2017 годы) и художественным руководителем (2017-2018 годы) Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета. С 2018 по 2022 год Бутусов занимал пост главного режиссера Государственного академического театра им. Е. Б. Вахтангова. Он также сотрудничал с театром "Сатирикон", МХТ им. А. П. Чехова, РАМТом, Александринским театром и многими другими.