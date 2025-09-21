Мотосезон на фестивале в Петербурге закрыли более 3,5 тыс. человек

Сезон завершили мотопарадом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. участников собрал фестиваль "МотоГТО". Он прошел на Крестовском острове в Петербурге и ознаменовал закрытие мотосезона, сообщила пресс-служба правительства города.

"В Петербурге торжественно закрыли мотосезон большим праздником у "Газпром арены". На Крестовском острове состоялся фестиваль "МотоГТО", собравший 3 500 участников. Гости увидели стэнд-выступления, посетили мастер-классы и сдали нормы ГТО", - говорится в сообщении.

Традиционно сезон завершили мотопарадом. Вице-губернатор Борис Пиотровский отметил, что по городу проехали 1 100 мотоциклистов. Колонну возглавляли флагоносцы с символикой России и Петербурга.

Закрытие мотосезона стало традиционным для Петербурга и является ярким туристическим событием для города. Ранее это событие проводилось в 2023 и 2024 годах. У мероприятия нет зафиксированной даты, но оно всегда проходит в конце сентября.