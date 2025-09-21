Горожан призвали запастись водой

МАХАЧКАЛА, 21 сентября. /ТАСС/. Мэрия столицы Республики Дагестан предупредила о возможных перебоях с водоснабжением из-за падения уровня воды в Хушетском водохранилище, рассказали в администрации Махачкалы.

"В связи с тем, что в КОРе зафиксирован низкий уровень воды, произошло значительное снижение объемов водозабора в Хушетском водохранилище. Данная ситуация напрямую отражается на работе городских сетей водоснабжения. <...> В ряде районов Махачкалы, в частности, в части Ленинского района и в отдельных кварталах Советского района, будут наблюдаться перебои в подаче воды, а также возможное полное ее отсутствие", - сообщили в администрации столицы Дагестана.

Отмечается, что специалисты ведут постоянный мониторинг ситуации. По предварительным прогнозам, подача воды ожидается к утру 22 сентября.

В мэрии уточнили, что на период ограничения водоснабжения организуют подвоз и обратились к горожанам с просьбой запастись водой.