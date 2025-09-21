На участие в нем было подано 566 заявок

ВОЛГОГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дали старт обучению в РАНХиГС участников проекта "Сталинградский призыв" для ветеранов специальной военной операции из Волгоградской области. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

"36 ветеранов СВО, прошедших конкурсный отбор и ставших победителями проекта "Сталинградский призыв", приступают к обучению в Волгоградском филиале РАНХиГС. В торжественном открытии образовательной программы, которое состоялось в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва", приняли участие первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что образовательная часть проекта, являющегося составной частью большой государственной программы, реализуемой на территории РФ, стартовала в День воинской славы России - победы русских дружин в Куликовской битве.

Первый замруководителя администрации президента РФ поблагодарил участников проекта за патриотизм и мужество. "Губернатор Волгоградской области тоже является прекрасным примером того, как успешный командир, успешный военнослужащий может стать очень успешным государственным гражданским руководителем, губернатором одной из крупнейших и авторитетных областей нашей страны. Этот и другие примеры показывают, что путь, который перед вами впереди, он реальный, и его можно с достоинством и успешно пройти", - добавил Кириенко.

На участие в проекте "Сталинградский призыв" было подано 566 заявок. В результате были отобраны 69 победителей первого потока: 36 из них начинают обучение. Остальные являются действующими военнослужащими и приступят к занятиям после окончания службы.