МАХАЧКАЛА, 21 сентября. /ТАСС/. Работы по откачиванию воды с подтопленных участков подстанции "Приморская" в Махачкале планируют завершить до конца дня, сообщили в администрации столицы региона.

"В настоящее время на подстанции "Приморская" продолжаются работы по последовательному откачиванию воды на подтопленных участках с учетом имеющихся сложностей, связанных с застроенностью данной территории. <...> После стабилизации обстановки и проведения проверки оборудования будет возобновлена работа", - отметили в мэрии.

На месте аварии находятся коммунальные службы администрации Махачкалы, сотрудники МЧС, энергетики. По предварительным данным, завершить работы планируется до конца дня 21 сентября.