Конструктор Иноземцев считает, что у Путина особое отношение к результативным людям

Генеральный конструктор "ОДК-Авиадвигатели" отметил, что глава государства относится к нему по-дружески, потому что он всегда выполняет обещания

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по-особому относится к людям, которые результативны в своей деятельности. Таким мнением поделился генеральный конструктор "ОДК-Авиадвигатели", академик РАН Александр Иноземцев в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По мнению авиаконструктора, глава государства относится к нему по-дружески, потому что Иноземцев всегда выполняет обещания.

"Думаю, не только ко мне у него такое отношение. Все, кто умеет делать результаты - у него, я думаю, ко всем такое отношение", - сказал авиаконструктор.

19 сентября глава государства в ходе рабочей поездки в Пермь посетил предприятие "Мотовилихинские заводы", где тепло поприветствовал Иноземцева.