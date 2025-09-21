Руководитель мемориального общества "Курск" Ежи Тыц погиб в зоне СВО

Он взял позывной Зыгмунт и до конца оставался верен своим убеждениям, сражаясь против неонацистов, сообщили в пресс-службе правительства Курской области

КУРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Руководитель мемориального общества "Курск", гражданин Польши Ежи Тыц погиб во время участия в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курской области.

"В зоне СВО погиб гражданин Польши Ежи Тыц, руководитель мемориального общества "Курск", занимавшийся восстановлением памятников советским воинам в Польше <...> На фронте он взял позывной Зыгмунт и до конца оставался верен своим убеждениям, сражаясь против неонацистов. Светлая память", - говорится в сообщении.

Тыц родился в Польше, где долгие годы возглавлял мемориальное общество "Курск". Под его руководством были восстановлены десятки памятников советским солдатам и воинские захоронения. "За эту деятельность в мае 2020 года его наградили медалью "Памяти героев Отечества. Работу приходилось вести под жестким давлением русофобский властей в Варшаве, в итоге его буквально вынудили покинуть родину", - пояснили в пресс-службе, добавив, что в последние годы Тыц проживал в России.