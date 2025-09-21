В финале принимают участие те, кто на протяжении года на региональных этапах демонстрировал лучшие результаты, отметил первый заместитель руководителя администрации президента

ВОЛГОГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Более 3 млн человек приняли участие в школьных, районных, региональных отборочных этапах "Зарницы 2.0" по всей стране. Соревнования стали намного масштабнее, объединив команды из 89 регионов и трех стран ближнего зарубежья: Абхазии, Южной Осетии и Республики Беларусь, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на финале Всероссийской военно-патриотической игры.

"[Игра] точно стала намного масштабнее, потому что в этом году в школьных, районных, региональных отборах приняли участие более 3 млн человек. Сегодня это все 89 регионов страны. В финале у нас представители трех наших братских государств: Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии.<…> 36 тыс. школ, в которых прошли <…> отборы", заявил Кириенко.

Он также подчеркнул, что в финале участвуют те, кто на протяжении года на региональных этапах демонстрировал лучшие результаты.

Всего в течение восьми дней за звание победителя боролись 960 человек. Помимо команд старшей возрастной категории (14-17 лет), участие во втором заезде приняли представители Министерства обороны РФ, Федеральной службы безопасности, Росгвардии, центра "Воин" и Юнармии. У этих команд предусмотрены специальный зачет и дополнительная номинация.

Состязания 2025 года также претерпели изменения. Предусмотрены новые испытания - караульная служба, пеший марш, комбинированный марш с преодолением водных препятствий. Изменились и условия финального боя: вместо полевых условий ребят ждет игра в городе, которая будет содержать элементы тактики и стратегии освобождения населенного пункта. В финальных мероприятиях принимают участие три возрастные категории из 1,5 тыс. человек.

"Зарница 2.0" - проект, включающий мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. В игре могут принять участие школьники от 7 до 17 лет, а также обучающиеся СПО от 18 лет до 21 года из всех регионов России.